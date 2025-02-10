Геймеры жалуются, что NVIDIA RTX 5090 расплавляет разъёмы питания

Ряд владельцев новых видеокарт NVIDIA RTX 5090 Founders Edition сообщили о расплавлении разъёмов и повреждении блоков питания. Две из этих историй приводит в пример The Verge.

Один из пользователей заметил проблему при игре в Battlefield 5 — сначала он почувствовал запах гари, а после выключения ПК обнаружил расплавленный кабель. При этом он отмечает, что кабель был подключён по всем правилам.

Фото: The Verge / Reddit

Позже с аналогичными трудностями столкнулся блогер Toro Tocho, который использовал разъём от другого производителя. В NVIDIA происходящее не комментируют.

Похожая проблема возникала с RTX 4090 два года назад. Тогда NVIDIA объявила, что кабели сгорают по вине пользователей, которые не до конца подключали разъём питания. PCI, в свою очередь, возложила вину на NVIDIA.

Фото: Overclockers