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Диски Kingdom Come Deliverance 2 активно раскупают в России — игра возглавила топ продаж

Диски Kingdom Come Deliverance 2 активно раскупают в России — игра возглавила топ продаж
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Ролевой экшн Kingdom Come: Deliverance 2 возглавил чарт продаж физических копий в российском магазине «М.Видео». Релизная версия игры обогнала давних лидеров — UFC 5 и GTA 5.

В топ-10 также поднялась Atomic Heart — это связано с недавним релизом дополнения «Чары морских глубин». Спросом у россиян также стали пользоваться игры серии The Last of Us.

Топ-10 продаваемых физических игр в России:

  1. Kingdom Come: Deliverance 2 (Day One Edition);
  2. UFC 5;
  3. GTA 5;
  4. Marvel's Spider-Man 2;
  5. It Takes Two;
  6. Atomic Heart;
  7. Star Wars Jedi: Survivor;
  8. The Last of Us Part 2 Remastered:
  9. Mortal Kombat 11: Ultimate;
  10. The Last of Us Part 1.

Ранее актёр Люк Дейл, сыгравший Птачека, подписался на российскую стримершу Gilticus, отметив, что раньше «не видел настолько прекрасную женщину».

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