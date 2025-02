Диски Kingdom Come Deliverance 2 активно раскупают в России — игра возглавила топ продаж

Ролевой экшн Kingdom Come: Deliverance 2 возглавил чарт продаж физических копий в российском магазине «М.Видео». Релизная версия игры обогнала давних лидеров — UFC 5 и GTA 5.

В топ-10 также поднялась Atomic Heart — это связано с недавним релизом дополнения «Чары морских глубин». Спросом у россиян также стали пользоваться игры серии The Last of Us.

Топ-10 продаваемых физических игр в России:

Kingdom Come: Deliverance 2 (Day One Edition); UFC 5; GTA 5; Marvel's Spider-Man 2; It Takes Two; Atomic Heart; Star Wars Jedi: Survivor; The Last of Us Part 2 Remastered: Mortal Kombat 11: Ultimate; The Last of Us Part 1.

