Диски Kingdom Come Deliverance 2 активно раскупают в России — игра возглавила топ продаж
Ролевой экшн Kingdom Come: Deliverance 2 возглавил чарт продаж физических копий в российском магазине «М.Видео». Релизная версия игры обогнала давних лидеров — UFC 5 и GTA 5.
В топ-10 также поднялась Atomic Heart — это связано с недавним релизом дополнения «Чары морских глубин». Спросом у россиян также стали пользоваться игры серии The Last of Us.
Топ-10 продаваемых физических игр в России:
- Kingdom Come: Deliverance 2 (Day One Edition);
- UFC 5;
- GTA 5;
- Marvel's Spider-Man 2;
- It Takes Two;
- Atomic Heart;
- Star Wars Jedi: Survivor;
- The Last of Us Part 2 Remastered:
- Mortal Kombat 11: Ultimate;
- The Last of Us Part 1.
Ранее актёр Люк Дейл, сыгравший Птачека, подписался на российскую стримершу Gilticus, отметив, что раньше «не видел настолько прекрасную женщину».
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