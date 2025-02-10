Номинант на «Оскар» Юра Борисов раздаёт розы в московском метро

Известный актёр Юра Борисов появился в образе Александра Пушкина в московском метрополитене. Номинант на премию «Оскар» раздавал девушкам розы и фотографировался с жителями столицы.

Судя по всему, это часть промо-кампании фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который выйдет в кинотеатрах 14 февраля.

Видео доступно в группе «Телеканал 360» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Телеканалу 360.

Создатели описывают фильм «Пророк» как масштабную история жизни великого поэта с лицейских лет до момента роковой дуэли, которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто.