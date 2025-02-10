Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стрим разработчиков Honkai Star Rail 3.1 — когда и где смотреть, все детали обновления

Обновление 3.1 для Honkai Star Rail покажут на стриме 14 февраля
Комментарии

В эту пятницу создатели игры Honkai: Star Rail проведут традиционную трансляцию перед релизом большого обновления, во время которой раскроют подробности о патче.

Стрим разработчиков Honkai: Star Rail по версии 3.1 пройдёт 14 февраля в 14:30 мск. Эфир можно будет посмотреть на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

В рамках трансляции авторы игры покажут двух новых персонажей — Мидея и Трибби, а также раскроют информацию о наградах в 3.1 и раздадут промокоды на донатную валюту с внутриигровыми ресурсами.

Версия Honkai: Star Rail 3.1 выйдет 26 февраля и продолжит сюжетную кампанию новой планеты Амфореус.

Материалы по теме
Для Honkai: Star Rail вышел большой патч 3.0 с новой планетой и двумя героями
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android