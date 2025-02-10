Обновление 3.1 для Honkai Star Rail покажут на стриме 14 февраля

В эту пятницу создатели игры Honkai: Star Rail проведут традиционную трансляцию перед релизом большого обновления, во время которой раскроют подробности о патче.

Стрим разработчиков Honkai: Star Rail по версии 3.1 пройдёт 14 февраля в 14:30 мск. Эфир можно будет посмотреть на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

В рамках трансляции авторы игры покажут двух новых персонажей — Мидея и Трибби, а также раскроют информацию о наградах в 3.1 и раздадут промокоды на донатную валюту с внутриигровыми ресурсами.

Версия Honkai: Star Rail 3.1 выйдет 26 февраля и продолжит сюжетную кампанию новой планеты Амфореус.