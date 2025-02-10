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Филиппинская BOOM Esports отобралась на FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Филиппинская BOOM Esports отобралась на FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
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Филиппинская BOOM Esports прошла региональные отборы на турнир FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

В финале отборочных Юго-Восточной Азии «бумы» обыграли «микс» Moodeng Warriors, костяк которого ранее выступал под тегом Aurora Gaming. Стоит отметить, что до этого в финале верхней сетки этих же квалификаций BOOM Esports уступила экс-«Авроре».

Состав BOOM Esports по «Доте»:

  • Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг;
  • Мак Mac Николсон Вильянуэва;
  • Саифул Fbz Ильхам;
  • Тимс TIMS Рандруп;
  • Жунюэль Jaunuel Арцилла;
  • Чай Mushi Ё Фун (тренер).

Азиатский коллектив сыграет на онлайн-турнире FISSURE Universe Episode 4 по «Доте», который пройдёт в период с 23 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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