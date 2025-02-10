Филиппинская BOOM Esports отобралась на FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Филиппинская BOOM Esports прошла региональные отборы на турнир FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

В финале отборочных Юго-Восточной Азии «бумы» обыграли «микс» Moodeng Warriors, костяк которого ранее выступал под тегом Aurora Gaming. Стоит отметить, что до этого в финале верхней сетки этих же квалификаций BOOM Esports уступила экс-«Авроре».

Состав BOOM Esports по «Доте»:

Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг;

Мак Mac Николсон Вильянуэва;

Саифул Fbz Ильхам;

Тимс TIMS Рандруп;

Жунюэль Jaunuel Арцилла;

Чай Mushi Ё Фун (тренер).

Азиатский коллектив сыграет на онлайн-турнире FISSURE Universe Episode 4 по «Доте», который пройдёт в период с 23 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.