Филиппинская BOOM Esports отобралась на FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
Филиппинская BOOM Esports прошла региональные отборы на турнир FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.
В финале отборочных Юго-Восточной Азии «бумы» обыграли «микс» Moodeng Warriors, костяк которого ранее выступал под тегом Aurora Gaming. Стоит отметить, что до этого в финале верхней сетки этих же квалификаций BOOM Esports уступила экс-«Авроре».
Состав BOOM Esports по «Доте»:
- Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг;
- Мак Mac Николсон Вильянуэва;
- Саифул Fbz Ильхам;
- Тимс TIMS Рандруп;
- Жунюэль Jaunuel Арцилла;
- Чай Mushi Ё Фун (тренер).
Азиатский коллектив сыграет на онлайн-турнире FISSURE Universe Episode 4 по «Доте», который пройдёт в период с 23 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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