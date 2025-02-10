Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Диего Марадона вернётся в EA Sports FC 25 — его карточки не было в игре три года

Диего Марадона вернётся в EA Sports FC 25 — его карточки не было в игре три года
Комментарии

Легендарный аргентинский игрок Диего Марадона появится в футбольном симуляторе EA Sports FC 25.

Разработчики опубликовали тизер с его изображением и сообщили дату — карточку «золотого мальчика» добавят в игру 14 февраля.

Фото: EA Sports

Марадона был одной из первых «легенд» в серии FIFA. Однако в марте 2022 года его карточка пропала из наборов — проблема была вызвана неопределённостью с авторскими правами. Разработчики купили лицензию у экс-менеджера аргентинца, который не смог доказать, что у него были законные полномочия на это.

В итоге футболиста не было в игре почти три года. Лишь перед релизом FC 25 стали появляться слухи, что все правовые нюансы улажены — и теперь Марадона снова будет доступен игрокам.

Материалы по теме
Легенду футбола Диего Марадону удалили из FIFA 22
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android