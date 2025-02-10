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HBO показал первый кадр третьего сезона «Эйфории» с Зендеей и Сидни Суини

HBO показал первый кадр третьего сезона «Эйфории» с Зендеей и Сидни Суини
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Канал HBO официально подтвердил старт съёмочного процесса новых эпизодов сериала «Эйфория», а также опубликовал первый кадр третьего сезона.

На фото — Зендея, которая вернётся к роли Ру Беннет. В старых образах также появятся остальные актёры: Ника Кинг (Лесли Беннет), Эрик Дейн (Кэл Джейкобс), Джейкоб Элорди (Нейт Джейкобс) и Сидни Суини (Кэсси Ховард).

Фото: HBO

События нового сезона «Эйфории» развернутся после окончания старшей школы, когда все герои уже станут совершеннолетними.

Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, однако в итоге его премьера наверняка состоится не раньше начала 2026-го.

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