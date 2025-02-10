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Барри Кеоган планирует сняться в новом фильме Кантемира Балагова

Барри Кеоган планирует сняться в новом фильме Кантемира Балагова
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Актёр Барри Кеоган приступил к переговорам о съёмках в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова, режиссёра «Дылды» и «Тесноты».

Кеоган, известный по ролям в «Дюнкерке», «Солтбёрне» и сериале «Чернобыль», уже ознакомился со сценарием ленты и остался им доволен — Балагов планирует рассказать о сложных отношениях в семье черкесских иммигрантов, переехавших в США.

В фильме Балагова под названием Butterfly Jam («Варенье из бабочек») также может сняться Райли Кио — внучка Элвиса Пресли, игравшая в первом сезоне «Девушки по вызову». Когда выйдет новая картина российского режиссёра, пока неизвестно.

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