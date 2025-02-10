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Nigma на FISSURE Universe по «Доте» с заменой — Миракл пропустит ещё один турнир

Nigma на FISSURE Universe по «Доте» с заменой — Миракл пропустит ещё один турнир
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Команда Nigma Galaxy выступит с заменой на топ-турнире FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2. Анонс состоялся на странице киберспортивной организации в социальных сетях.

Иорданский киберспортсмен Амер Miracle аль-Баркави пропустит второе соревнование подряд. Как и на BLAST Slam 2, место про-игрока в команде временно займёт Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь. С чем связан затянувшийся инактив Миракла, неизвестно.

Состав Nigma Galaxy на FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»:

  • Дэниэл Ghost Чан Кок Хонь (замена);
  • Саид SumaiL Самаил Хассан;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Омар OmaR Муграби;
  • Марун GH Мерхей;
  • Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» состоится в период с 23 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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