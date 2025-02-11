Звезда «Звёздных войн» Дейзи Ридли готова сыграть в фильмах Marvel или DC

Актриса Дейзи Ридли, известная по роли Рэй Скайуокер в «Звёздных войнах», рассказала, что открыта к присоединению к киновселенной Marvel или к киновселенной DC. Актрисе было бы интересно попробовать себя в новых образах.

Ридли отметила, что она фанатка сериала «Пингвин» и очень любит ленты про Бэтмена. По словам актрисы, если с ней свяжутся, она с радостью примет участие в проекте.

Если они позвонят, то обязательно. Я очень люблю «Бэтмена», люблю «Пингвина». Я фанатка самых разных фильмов. И о супергероях в том числе. Да, я открыта для всего этого.

О своих любимых персонажах Дейзи не рассказала. Впрочем, пока фанаты могут подбирать, кого из персонажей актриса бы лучше всего воплотила.