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Уилл Юн Ли и Джесси Гарсиа сыграют в «Одиссее» Кристофера Нолана

Уилл Юн Ли и Джесси Гарсиа сыграют в «Одиссее» Кристофера Нолана
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По данным издания Deadline, Джесси Гарсиа и Уилл Юн Ли сыграют в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Первый известен по фильмам «Обжигающе горячий», «Мать» и «Скорая», а второй снялся в британской комедии «Что готовим» и в фильме «Умри, но не сейчас».

Напомним, вместе с ними в ленте снимутся Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и Бенни Сэфди, сыгравший в «Оппенгеймере».

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.

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