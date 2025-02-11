Уилл Юн Ли и Джесси Гарсиа сыграют в «Одиссее» Кристофера Нолана

По данным издания Deadline, Джесси Гарсиа и Уилл Юн Ли сыграют в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Первый известен по фильмам «Обжигающе горячий», «Мать» и «Скорая», а второй снялся в британской комедии «Что готовим» и в фильме «Умри, но не сейчас».

Напомним, вместе с ними в ленте снимутся Том Холланд, Зендея, Мэтт Деймон, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джон Бернтал и Бенни Сэфди, сыгравший в «Оппенгеймере».

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.