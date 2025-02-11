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«Сорвиголова: Рождённый заново» получился даже более жестоким, чем сериал Netflix

«Сорвиголова: Рождённый заново» получился даже более жестоким, чем сериал Netflix
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Сериал «Сорвиголова» от Netflix горячо любим фанатами в том числе благодаря своей жестокости и своему реализму. «Рождённый заново», мягкий перезапуск истории героя от Disney, получился ещё более суровыми и жестоким шоу.

По словам создателей проекта, представить более жестокую фабулу, чем у «Сорвиголовы» от Netflix, тяжело, но на деле так и есть.

Я не думаю, что будет ещё что-то похожее на сериал. У нас получилось даже выйти за пределы того, что делал Netflix. И это невозможно повторить.

Свежий кадр с Сорвиголовой

Фото: Empire

К главной роли вернётся Чарли Кокс. С ним в шоу снялись Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие актёры, в том числе из оригинального проекта.

«Рождённый заново» стартует 4 марта на Disney+.

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