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Появился первый взгляд на деревню племени Пепла из «Аватара 3»

Появился первый взгляд на деревню племени Пепла из «Аватара 3»
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Издание Empire поделилось концепт-артом, на котором можно увидеть деревню племени Пепла из фильма «Аватар: Огонь и пепел» или же просто «Аватар 3».

Племя Пепла будет отличаться от всех других кланов на'ви своей особой жестокостью и обозлённостью. Она пришла к ним из-за того, что их земли были уничтожены вулканом. Если мир Пандоры «ярок и полон красок», то здесь всё наоборот.

Фото: Empire

Фото: Empire

По словам продюсера картины Бена Проктера, каждая новая часть «Аватара» позволяет по-новому смотреть на определённые части это вселенной и познакомить зрителей с чем-то новым.

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.

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