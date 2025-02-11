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Российские 1win Team и One Move отобрались на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Российские 1win Team и One Move отобрались на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
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Завершились восточноевропейские закрытые квалификации к онлайн-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

В рамках отборов Восточной Европы были разыграны два слота на мартовском соревновании. Первой на онлайн-ивент отобралась 1win Team, не проигравшая ни одной серии, а второй слот достался One Move, для которой это будет первый тир-1 турнир с момента основания команды в 2022 году.

Состав 1win Team по «Доте»:

  • Никита Munkushi~ Чепурных;
  • Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;
  • Александр Cloud Захаров;
  • Георгий swedenstrong Зайналабидов;
  • Дмитрий Fishman Полищук;
  • Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).

Состав One Move по «Доте»:

  • Николай ‎WoE Рубан;
  • Владимир Difference Климонтов;
  • Валерий SSS Лазарев;
  • Алексей not me Космынин;
  • Владислав Rein Косыгин;
  • Кирилл Alagon Павлик (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт с 22 по 20 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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