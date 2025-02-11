Российские 1win Team и One Move отобрались на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Завершились восточноевропейские закрытые квалификации к онлайн-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

В рамках отборов Восточной Европы были разыграны два слота на мартовском соревновании. Первой на онлайн-ивент отобралась 1win Team, не проигравшая ни одной серии, а второй слот достался One Move, для которой это будет первый тир-1 турнир с момента основания команды в 2022 году.

Состав 1win Team по «Доте»:

Никита Munkushi~ Чепурных;

Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;

Александр Cloud Захаров;

Георгий swedenstrong Зайналабидов;

Дмитрий Fishman Полищук;

Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).

Состав One Move по «Доте»:

Николай ‎WoE Рубан;

Владимир Difference Климонтов;

Валерий SSS Лазарев;

Алексей not me Космынин;

Владислав Rein Косыгин;

Кирилл Alagon Павлик (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт с 22 по 20 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.