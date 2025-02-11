Российские 1win Team и One Move отобрались на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
Завершились восточноевропейские закрытые квалификации к онлайн-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.
В рамках отборов Восточной Европы были разыграны два слота на мартовском соревновании. Первой на онлайн-ивент отобралась 1win Team, не проигравшая ни одной серии, а второй слот достался One Move, для которой это будет первый тир-1 турнир с момента основания команды в 2022 году.
Состав 1win Team по «Доте»:
- Никита Munkushi~ Чепурных;
- Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;
- Александр Cloud Захаров;
- Георгий swedenstrong Зайналабидов;
- Дмитрий Fishman Полищук;
- Тимур Ahilles Кульмухамбетов (тренер).
Состав One Move по «Доте»:
- Николай WoE Рубан;
- Владимир Difference Климонтов;
- Валерий SSS Лазарев;
- Алексей not me Космынин;
- Владислав Rein Косыгин;
- Кирилл Alagon Павлик (тренер).
Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт с 22 по 20 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.
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