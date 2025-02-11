Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Virtus.pro заняла 9-12-е место на ЧМ по игре Rainbow Six Siege

Российская Virtus.pro заняла 9-12-е место на ЧМ по игре Rainbow Six Siege
Комментарии

Российская Virtus.pro завершила своё выступление в рамках топ-турнира Six Invitational 2025 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Несмотря на первое место в группе, в плей-офф VP не смогла показать такой же высокий уровень игры. Так, в первом матче основной стадии «медведи» уступили бразильскому «миксу» RazaH Company Academy, после чего проиграли составу FaZe Clan из Бразилии в нижней сетке.

В итоге российский коллектив покинул турнир, остановившись на 9-12-м месте. За своё выступление на чемпионате Virtus.pro заработала $ 75 тыс. призовых.

Международный чемпионат SI 2025 по R6 проходит в LAN-формате с 3 по 16 февраля в Бостоне, США. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 3 млн.

Материалы по теме
Стартует ЧМ по игре Rainbow Six с призовым фондом $ 3 млн — среди участников наша VP
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android