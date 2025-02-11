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Напуганный Роберт Де Ниро — на кадре из гангстерского фильма «Мудрые парни»

Напуганный Роберт Де Ниро — на кадре из гангстерского фильма «Мудрые парни»
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Создатели ленты «Мудрые парни» с Робертом Де Ниро в главной роли показали свежий кадр ленты изданию Empire, а оно опубликовало его для всех остальных.

Фото: Empire

Актёр сыграл двух могущественных боссов мафии, вступающих в противостояние в США 1950-х. Помимо мафиозного дона Фрэнка Костелло, Де Ниро также сыграл дона Вито Дженовезе. Эти боссы — бывшие друзья, которые столкнулись лицом к лицу в Нью-Йорке.

Других сюжетных подробностей картины нет, да и они вряд ли появятся до премьеры.

В зарубежном прокате с 21 марта. Режиссёром картины выступил Барри Левинсон. Сценарий ленты написал Николас Пиледжи, автор «Славных парней».

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