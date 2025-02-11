Появились свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни»

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни». На них можно увидеть главных героев грядущего сезона проекта.

Свежие кадры шоу

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — интрига заключается в том, как они смогли выжить и вернуться к нормальной жизни. Третий сезон даст больше взаимодействия между двумя частями сериала.

Продолжение шоу стартует 14 февраля 2025 года. Сначала выйдет сразу два эпизода, затем — по одному в неделю.