Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни»

Появились свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни»
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни». На них можно увидеть главных героев грядущего сезона проекта.

Свежие кадры шоу

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — интрига заключается в том, как они смогли выжить и вернуться к нормальной жизни. Третий сезон даст больше взаимодействия между двумя частями сериала.

Продолжение шоу стартует 14 февраля 2025 года. Сначала выйдет сразу два эпизода, затем — по одному в неделю.

Материалы по теме
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android