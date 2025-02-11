Перуанская M80 прошла на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

В Южной Америке подошли к концу закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

Южноамериканский слот достался перуанскому составу M80. Команда Гектора K1 Родригеза не проиграла ни одного матча в рамках региональных квалификаций и гарантировала себе слот на онлайн-ивенте от FISSURE.

Состав M80 по «Доте»:

Гектор K1 Родригез;

Эррера DarkMago Мартинез Освальдо Гонзало;

Марио ILICH- Ромеро Вальдивия;

Елстин elmisho Браян Верде Уртадо;

Джоэл MoOz Мори Озамбела;

Хуан Vintage Давид Ангуло Нихо (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.