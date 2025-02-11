Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Перуанская M80 прошла на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Перуанская M80 прошла на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
Комментарии

В Южной Америке подошли к концу закрытые отборочные к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

Южноамериканский слот достался перуанскому составу M80. Команда Гектора K1 Родригеза не проиграла ни одного матча в рамках региональных квалификаций и гарантировала себе слот на онлайн-ивенте от FISSURE.

Состав M80 по «Доте»:

  • Гектор K1 Родригез;
  • Эррера DarkMago Мартинез Освальдо Гонзало;
  • Марио ILICH- Ромеро Вальдивия;
  • Елстин elmisho Браян Верде Уртадо;
  • Джоэл MoOz Мори Озамбела;
  • Хуан Vintage Давид Ангуло Нихо (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

Материалы по теме
Российские 1win Team и One Move отобрались на топ-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android