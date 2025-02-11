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VALORANT дебютирует на киберспортивном фестивале EWC 2025 в Саудовской Аравии

VALORANT дебютирует на киберспортивном фестивале EWC 2025 в Саудовской Аравии
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 анонсировали турниры по играм от Riot Games.

В обновлённый список дисциплин EWC 2025 вошли такие тайтлы, как League of Legends, Teamfight Tactics и VALORANT. Что касается последней игры, это будет первое появление шутера от Riot в рамках Кубка мира по киберспорту.

Точные даты проведения соревнований, а также призовой фонд и другие подробности пока остаются неизвестны.

На текущий момент организаторы EWC 2025 анонсировали 23 турнира по разным киберспортивным дисциплинам. Последние две игры будут названы через 17 дней.

Киберспортивный фестиваль EWC 2025 пройдёт в LAN-формате с июля по август 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках престижного ивента команды по различным дисциплинам со всего мира разыграют многомиллионный призовой фонд.

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