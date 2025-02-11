Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Цивилизация 7» вышла на ПК и консолях

«Цивилизация 7» вышла на ПК и консолях
Комментарии

Сегодня состоялся релиз долгожданной «Цивилизации 7» — новой части большой франшизы, которая обрела огромную миллионную фанатскую базу. Тайтл доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.

Критики оценили игру высоко, но вот первые поигравшие пользователи остались недовольны проблемным интерфейсом, отсутствием ощущения по-настоящему новой части (из-за недостатка нововведений) и другими моментами.

Весной игру выпустят в VR. На выбор дадут два режима: в первом игроки будут управлять своей цивилизацией прямо на своём столе благодаря проекции физического пространства. Во втором режиме игровой процесс будет полностью отображаться в виртуальном пространстве.

Материалы по теме
Великая игра: впечатления от Kingdom Come: Deliverance 2 после 18 часов
Великая игра: впечатления от Kingdom Come: Deliverance 2 после 18 часов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android