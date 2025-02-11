«Цивилизация 7» вышла на ПК и консолях

Сегодня состоялся релиз долгожданной «Цивилизации 7» — новой части большой франшизы, которая обрела огромную миллионную фанатскую базу. Тайтл доступен на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК.

Критики оценили игру высоко, но вот первые поигравшие пользователи остались недовольны проблемным интерфейсом, отсутствием ощущения по-настоящему новой части (из-за недостатка нововведений) и другими моментами.

Весной игру выпустят в VR. На выбор дадут два режима: в первом игроки будут управлять своей цивилизацией прямо на своём столе благодаря проекции физического пространства. Во втором режиме игровой процесс будет полностью отображаться в виртуальном пространстве.