Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин»

Вышел мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин»
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера мультфильма «Ведьмак: Сирены глубин». Проект уже могут посмотреть подписчики сервиса с субтитрами на русском языке.

Сюжет «Ведьмака: Сирены глубин» основан на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

Изначально новый проект по «Ведьмаку» должен был выйти до конца 2024 года, однако мультсериал могли отложить на более поздний срок. Главных героев озвучили Даг Кокл (голос Геральта из игр CD Projekt), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала «Ведьмак») и Джои Бэти (Лютик из сериала «Ведьмак»).

Материалы по теме
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android