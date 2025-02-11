Вышел мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин»

Сегодня на Netflix состоялась премьера мультфильма «Ведьмак: Сирены глубин». Проект уже могут посмотреть подписчики сервиса с субтитрами на русском языке.

Сюжет «Ведьмака: Сирены глубин» основан на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

Изначально новый проект по «Ведьмаку» должен был выйти до конца 2024 года, однако мультсериал могли отложить на более поздний срок. Главных героев озвучили Даг Кокл (голос Геральта из игр CD Projekt), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала «Ведьмак») и Джои Бэти (Лютик из сериала «Ведьмак»).