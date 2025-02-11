Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки исторического фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

Начались съёмки исторического фильма «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским
Комментарии

Стартовал съёмочный процесс исторического фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях. Производство ведётся совместными силами компаний «Кинослово» и «Централ Партнёршип».

В центре сюжета – судьба Андрея Нагеля, энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Фото со съёмок

Фото: «Кинослово» и «Централ Партнёршип»

Фото: «Кинослово» и «Централ Партнёршип»

Фото: «Кинослово» и «Централ Партнёршип»

Фото: «Кинослово» и «Централ Партнёршип»

Фото: «Кинослово» и «Централ Партнёршип»

Режиссёром картины выступает Илья Маланин. В ленте также сыграют Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков и другие.

Премьера состоится осенью 2026 года.

Материалы по теме
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Marvel, Том Круз и Стич: все трейлеры фильмов с Супербоула-2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android