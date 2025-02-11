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«Это будет нечто»: звезда «Фоллаута» Уолтон Гоггинс — о втором сезоне сериала

«Это будет нечто»: звезда «Фоллаута» Уолтон Гоггинс — о втором сезоне сериала
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Американский актёр Уолтон Гоггинс рассказал о состоянии производства второго сезона сериала «Фоллаут». Исполнитель роли Купера Говарда заявил, что съёмки шоу идут отлично — авторы уже отсняли примерно половину запланированного материала.

Гоггинс также поделился своими впечатлениями от продолжения, назвав второй сезон невероятным. По его мнению, и первый сезон был отличным, но продолжение впечатлило его ещё сильнее.

Мы сейчас на середине съёмочного процесса — мы начали в ноябре. И я могу сказать вам, что первый сезон был отличным, мне он очень понравился. Но продолжение во всём лучше — сценаристы и вся команда тратят столько усилий, чтобы рассказать эту историю. Это будет нечто. Я не могу дождаться, когда люди увидят это. Мы очень усердно работаем, чтобы зрители посмотрели второй сезон как можно скорее.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video и стал одним из самых успешных проектов сервиса. Судя по всему, продолжение шоу выйдет не раньше первой половины 2026-го.

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