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Колман Доминго мог заменить скандального Джонатана Мейджорса в фильмах Marvel

Колман Доминго мог заменить скандального Джонатана Мейджорса в фильмах Marvel
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В свежем интервью в подкасте Happy Sad Confuse актёр Колман Доминго, известный по фильму «Линкольн» и сериалу «Эйфория», рассказал, что Marvel Studios связывалась с ним, чтобы тот заменил Джонатана Мейджорса в роли Канга после скандала с актёром.

В итоге от идеи заменять Джонатана на Колмана отказались, однако Доминго хотел принять участие в каком-либо проекте компании, поэтому он озвучил Нормана Озборна в мультсериале «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».

Сам Доминго желает сыграть в киновселенной Marvel, но только своего отдельного персонажа, чтобы не пришлось просто выступать заменой кого-то, как в случае с Мейджорсом.

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