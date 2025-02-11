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«Хочу сыграть Гермиону»: Джейсон Айзекс пошутил об участии в сериале «Гарри Поттер»

«Хочу сыграть Гермиону»: Джейсон Айзекс пошутил об участии в сериале «Гарри Поттер»
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Издание Deadline спросило у актёра Джейсона Айзекса, снимется ли он в грядущем сериале «Гарри Поттер». Исполнитель роли Люциуса Малфоя в киносаге от Warner Bros. заявил, что уже обсуждал участие в проекте в неожиданной роли.

Как отшутился Айзекс, он уже отправил авторам шоу запись своих проб для роли Гермионы. При этом артист заявил, что у HBO есть его номер, так что он готов обсудить возможное участие в перезапуске.

Надеюсь сыграть в «Гарри Поттера» роль Гермионы. Я уже отправил им свои пробы. Но если что — у них есть мой номер.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2027 году и вновь расскажет историю Мальчика со шрамом в формате семи сезонов. Шоураннером выступает сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а одним из продюсеров числится создательница вселенной Джоан Роулинг. Сейчас в Англии проходит кастинг на трио главных героев — он всё ещё не завершён.

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