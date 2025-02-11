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Фильм «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе выйдет в онлайне 25 февраля

Фильм «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе выйдет в онлайне 25 февраля
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Издание When To Stream раскрыло дату выхода фильма «Боб Дилан: Никому не известный» в онлайне. Биографическую ленту с Тимоти Шаламе можно будет посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах уже 25 февраля.

Таким образом, один из главных участников «Оскара»-2025 появится в Сети спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. За этот срок лента собрала около $ 97 млн и получила положительные отзывы от зрителей и критиков.

«Никому не известный» рассказывает, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант. Он выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records. Помимо Тимоти Шаламе, в актёрский состав ленты вошли Эль Фаннинг («Трамбо»), Эдвард Нортон («Бойцовский клуб»), Ник Офферман (The Last of Us) и другие.

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