Существо и Человек-факел появятся в Marvel Rivals уже 21 февраля

Разработчики геройского шутера Marvel Rivals поделились деталями нового апдейта, который выйдет уже 21 февраля. Сперва авторы заявили, что патч сбросит звания игроков сразу на четыре дивизиона, а затем откатили изменение. Тем временем игроки с рангом «Золото» и выше получат специальный костюм в честь своих достижений.

Вместе с выходом апдейта в Marvel Rivals также появятся два новых члена Фантастической четвёрки: танк Существо и керри Человек-факел. Больших о способностях героев авторы расскажут ближе к релизу апдейта, но уже можно предположить, что первый сможет заслонять собой союзников, а второй сможет летать и использовать огонь для атак противников.

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Сетевой шутер стабильно входит в топ Steam по пиковому онлайну игроков.