Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Существо и Человек-факел появятся в Marvel Rivals уже 21 февраля

Существо и Человек-факел появятся в Marvel Rivals уже 21 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики геройского шутера Marvel Rivals поделились деталями нового апдейта, который выйдет уже 21 февраля. Сперва авторы заявили, что патч сбросит звания игроков сразу на четыре дивизиона, а затем откатили изменение. Тем временем игроки с рангом «Золото» и выше получат специальный костюм в честь своих достижений.

Вместе с выходом апдейта в Marvel Rivals также появятся два новых члена Фантастической четвёрки: танк Существо и керри Человек-факел. Больших о способностях героев авторы расскажут ближе к релизу апдейта, но уже можно предположить, что первый сможет заслонять собой союзников, а второй сможет летать и использовать огонь для атак противников.

Marvel Rivals вышла 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series, мгновенно став хитом. Сетевой шутер стабильно входит в топ Steam по пиковому онлайну игроков.

Материалы по теме
Великая игра: впечатления от Kingdom Come: Deliverance 2 после 18 часов
Великая игра: впечатления от Kingdom Come: Deliverance 2 после 18 часов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android