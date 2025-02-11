«Потрясающе»: Кэмерон Диас — о безопасности на съёмках фильма «Снова в деле» от Netflix

Американская актриса Кэмерон Диас поделилась своими впечатлениями от съёмок в современных фильмах. Звезда «Маски» не снималась в кино около 11 лет и вернулась лишь в 2025 году с выходом боевика «Снова в деле» от Netflix.

Как рассказала Диас, индустрия сильно изменилась за столь короткий срок. Актриса рассказала, что сейчас на съёмках есть отдельный HR и даже горячая линия, куда можно позвонить в случае каких-либо проблем.

Индустрия так сильно изменилась. Раньше ты идёшь на съёмки и там всегда был просто один парень, и вы говорили про себя: «Господи, опять он». На съёмках всегда происходило что-то неуместное, и женщинам приходилось воспринимать это с юмором. Но всё изменилось. У меня никогда не было отдельного HR'а, который рассказывал, что допустимо на съёмках, а что — нет. И у Netflix даже есть горячая линия, куда можно позвонить и анонимно сообщить о проблемах на съёмках. Это потрясающе. Уровень безопасности на съёмках для женщины сейчас необычайно высок.

Боевик «Снова в деле» вышел на Netflix 17 января и показал один из лучших запусков в истории онлайн-кинотеатра.