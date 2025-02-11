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Для «Смуты» выйдет новый патч с итоговой озвучкой и улучшенными квестами

Для «Смуты» выйдет новый патч с итоговой озвучкой и улучшенными квестами
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Студия Cyberia Nova анонсировала новый патч для исторического экшена «Смута». Он выйдет уже 18 февраля и внесёт важные изменения в игру.

Так, с релизом апдейта в проект добавят некую «итоговую версию озвучки» — авторы показали короткий ролик, где можно оценить небольшой диалог между главным героем и Семёном Стремоуховым.

Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Кроме того, разработчики переделали 19 квестов и улучшили логику сюжетных событий. В Cyberia Nova отметили, что это не все изменения будущего патча, предложив игрокам следить за обновлениями официальной группы VK.

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