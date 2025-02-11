Илон Маск предложил купить авторов ChatGPT за $ 97,4 млрд

Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск объявил, что возглавит группу по покупке OpenAI — компании, известной благодаря ИИ-боту ChatGPT и другим нейросетевым проектам.

Помимо самого Маска, в число спонсоров вошли ещё несколько предпринимателей и фондов. Все они готовы выложить за OpenAI сумму в $ 97,4 млрд. Предложение уже находится на рассмотрении совета директоров.

Стоит напомнить, что Илон Маск — один из основателей и первых инвесторов OpenAI. В 2018 году он вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В то время компания находилась на ранней стадии развития и тестировала возможности ИИ на Dota 2.