Стример Зубарев сыграет главную роль в российской комедии «Скуф» — «Лента»

Главную роль в отечественной комедии «Скуф» сыграет популярный блогер и стример Александр Зубарев (6,9 млн подписчиков в TikTok, 2,2 млн — на Twitch). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Лента.ру».

По информации источника, Зубарев сыграет мужчину средних лет, который разочаровался в жизни и проводит досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми — из-за этого окружающие считают его скуфом .

О работе над фильмом «Скуф» стало известно несколько месяцев назад. Закончить съёмки планируют в конце 2025 года, а премьера комедии состоится уже в 2026-м. Создатели пока не раскрывают исполнителя главной роли «по личным соображениям».