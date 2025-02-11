Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стример Зубарев сыграет главную роль в российской комедии «Скуф» — «Лента»

Стример Зубарев сыграет главную роль в российской комедии «Скуф» — «Лента»
Комментарии

Главную роль в отечественной комедии «Скуф» сыграет популярный блогер и стример Александр Зубарев (6,9 млн подписчиков в TikTok, 2,2 млн — на Twitch). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Лента.ру».

По информации источника, Зубарев сыграет мужчину средних лет, который разочаровался в жизни и проводит досуг за алкоголем, телевизором и компьютерными играми — из-за этого окружающие считают его скуфом.

О работе над фильмом «Скуф» стало известно несколько месяцев назад. Закончить съёмки планируют в конце 2025 года, а премьера комедии состоится уже в 2026-м. Создатели пока не раскрывают исполнителя главной роли «по личным соображениям».

Материалы по теме
В России снимут комедию «Скуф» про героя интернет-мемов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android