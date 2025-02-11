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Стало известно, кто больше всего смотрит аниме в России

Стало известно, кто больше всего смотрит аниме в России
Кадр из «Богиня благословляет этот прекрасный мир»
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Среди российских зрителей аниме мужчин в 2,5 раза больше, чем женщин — 71% против 29%. Результаты исследования поклонников японской анимации публикует «Газета».

При этом почти половина девушек (14% от общего числа) принадлежит к возрастному диапазону от 19 до 30 лет. Среди мужчин фанаты аниме среднего возраста встречаются чаще — группа 31–40 лет составляет 19% от общей аудитории.

В список самых популярных сериалов в России по итогам 2024 года вошли сразу четыре аниме-сериала. Выше всех оказалась «Синяя тюрьма: Блю Лок», в топ-20 также попали «Магическая битва», «Ван-Пис» и «Поднятие уровня в одиночку».

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