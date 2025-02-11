Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Число женских главных героев в кино в 2024 году выросло до рекордных значений

Число женских главных героев в кино в 2024 году выросло до рекордных значений
Кадр из фильма «Субстанция»
Комментарии

Количество фильмов с главным персонажем-женщиной в 2024 году резко увеличилось — девушки выходили на первый план в 42% картин. Об этом заявляют авторы исследования из Университета Сан-Диего.

К примеру, в 2023 году женских протагонистов в топ-100 самых кассовых фильмов было всего 28% против 62% у мужских — теперь ситуация близка к равенству.

При этом отмечается, что роли девушек сильно зависят от возраста. Лишь в 16% случаях главному женскому персонажу на экране больше 40 лет, а тот же показатель у мужчин достигает 55%.

Ранее аналитики выяснили, что женский киберспорт пользуется всё меньшей популярностью у аудитории, несмотря на увеличение призовых.

Материалы по теме
Фото
Призовые растут, а просмотры падают — итоги женского киберспорта в 2024 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android