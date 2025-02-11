Российские магазины техники пожаловались в ФАС из-за слишком низких цен на маркетплейсах

Ассоциация РАТЭК, объединяющая магазины электроники в России, подала жалобу на маркетплейсы в Федеральную антимонопольную службу. Авторы обращения считают, что интернет-конкуренты необоснованно занижают цены на технику.

Ритейлеры недовольны тем, что маркетплейсы продают товары по слишком низким ценам — иногда в ущерб себе.

Маркетплейсы необоснованно снижают цены, часто делая их даже ниже себестоимости товара. Это негативное исключение на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям для продавцов.

В свою очередь, представитель Wildberries заявил, что производители не ограничены в формировании стратегии своих продаж, маркетинговой активности. Он отметил, что РАТЭК хочет установить везде одинаково высокие цены, и такое решение точно не поможет конкуренции.