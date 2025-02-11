Sony проведёт большой стрим State of Play с показом новых игр в ночь на 13 февраля

Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт уже 13 февраля в 1:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 40 минут — за этот срок игрокам представят множество игр, однако точное число в Sony не раскрыли. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, геймеров ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых тайтлов.

Новый State of Play пройдёт спустя примерно три недели после трансляции Direct от Microsoft.