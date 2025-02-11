Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Assassin’s Creed Shadows можно будет почти целиком пройти за одного персонажа

Assassin’s Creed Shadows можно будет почти целиком пройти за одного персонажа
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики Assassin’s Creed: Shadows пояснили, что игрокам будет необязательно постоянно переключаться между двумя персонажами, чтобы увидеть большую часть контента.

В игре, напомним, будет два главных героя — девушка-ниндзя Наоэ и темнокожий самурай Ясуке. Авторы заверяют, что при желании можно будет пройти почти всю игру только за кого-то одного из персонажей.

Просто получайте удовольствие и играйте так, как хотите. Кое-что будет различаться, и может быть интересно, что было в другом случае, — но не думаю, что вы упустите что-то важное.

Авторы игры отмечают, что у Наоэ и Ясуке будут отдельные личные квесты, но в основных моментах не будет сложностей с тем, как вы делите время между героями.

Assassin’s Creed: Shadows выйдет 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

Материалы по теме
Самурайскую Assassin's Creed Shadows подвергли цензуре в Японии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android