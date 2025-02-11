Дахак вернулся в Chimera Esports по «Доте» на время одного турнира

Российский киберспортсмен и стример Никита Daxak Кузьмин сыграет на замене у Chimera Esports в рамках топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2.
Несмотря на то, что 21 января Дахак был исключён из состава Chimera Esports, в рамках престижного чемпионата DL S25 команда выступит с Никитой на третьей позиции. Это связано с тем, что, по правилам соревнования, коллектив не может делать замены в период между отборочными и чемпионатом.
Состав Chimera Esports по «Доте»:
- Айбек TA2000 Токаев;
- Артём Lorenof Мельник;
- Никита Daxak Кузьмин (стенд-ин);
- Иван OneJey Живицкий;
- Никита Pantomem Балаганин;
- Геннадий GuessWho Филатов (тренер).
Пока неизвестно, кто станет постоянным игроком «химеры» в «оффлейне», однако на турнире FISSURE PLAYGROUND #1 команда из нашего региона выступала с бывшим представителем Team Spirit Абдималиком Malik Сайлау.