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Daxak выступит за Chimera Esports на DreamLeague Season 25 по Dota 2

Дахак вернулся в Chimera Esports по «Доте» на время одного турнира
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Российский киберспортсмен и стример Никита Daxak Кузьмин сыграет на замене у Chimera Esports в рамках топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2.

Несмотря на то, что 21 января Дахак был исключён из состава Chimera Esports, в рамках престижного чемпионата DL S25 команда выступит с Никитой на третьей позиции. Это связано с тем, что, по правилам соревнования, коллектив не может делать замены в период между отборочными и чемпионатом.

Состав Chimera Esports по «Доте»:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Артём Lorenof Мельник;
  • Никита Daxak Кузьмин (стенд-ин);
  • Иван OneJey Живицкий;
  • Никита Pantomem Балаганин;
  • Геннадий GuessWho Филатов (тренер).

Пока неизвестно, кто станет постоянным игроком «химеры» в «оффлейне», однако на турнире FISSURE PLAYGROUND #1 команда из нашего региона выступала с бывшим представителем Team Spirit Абдималиком Malik Сайлау.

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