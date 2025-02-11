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В Кракове пройдёт топ-турнир по Counter-Strike 2 — чемпионат запланирован на 2027 год

В Кракове пройдёт топ-турнир по Counter-Strike 2 — чемпионат запланирован на 2027 год
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Турнирный оператор PGL анонсировал место проведения одного из своих престижных ивентов по Counter-Strike 2 в 2027 году. Информация появилась на странице организатора соревнований в социальных сетях.

В 2027 году PGL проведёт топ-турнир по CS2 в польском городе Краков. Пока это всё, что известно о данном соревновании. Информация о точных датах проведения ивента, а также о призовом фонде, участниках и других подробностях появится в социальных сетях позже.

В последний раз PGL проводил чемпионат в Кракове в 2017 году. Тогда в рамках PGL Major Kraków 2017 чемпионом стала российская Gambit Esports. Это была первая победа команды из нашего региона на турнире по CS2 от Valve.

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