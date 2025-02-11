Сериал «Натали и Александр» о любви Пушкина и Гончаровой выйдет 17 февраля

С 17 февраля начнёт выходить новый исторический сериал «Натали и Александр» — он расскажет о любви известного поэта Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Все серии покажет «Первый канал».

Главные роли в сериале доверили Александру Зарядину («Между нами, девочками», «Физрук») и Ксении Трейстер («Война и мир», «Пищеблок»). Также в «Натали и Александре» можно будет увидеть Полину Цыганову, Сергея Гармаша, Игоря Верника и других.

События сериала начнутся со знакомства Пушкина с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.