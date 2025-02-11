Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились новые кадры фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом

Появились новые кадры фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Vanity Fair поделилось с читателями новыми кадрами из предстоящего фильма «Расплата 2» — сиквела остросюжетного боевика 2016 года.

Главные роли вновь сыграют Бен Аффлек («Армагеддон», «Исчезнувшая»), Джон Бернтал («Король Ричард», «Форд против Феррари») и Дж. К. Симмонс («Ла-Ла Ленд»).

Новые кадры фильма «Расплата 2»

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Оригинал «Расплаты» рассказывал историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Однажды на его след нападает отдел по борьбе с преступностью министерства финансов.

Подробности сюжета второй части держатся в тайне, но известно, что в продолжении больше внимания будет уделено брату главного героя. Релиз фильма намечен на апрель 2025 года.

Материалы по теме
Появились свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android