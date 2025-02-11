Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Появились новые кадры фильма «Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом

Издание Vanity Fair поделилось с читателями новыми кадрами из предстоящего фильма «Расплата 2» — сиквела остросюжетного боевика 2016 года.

Главные роли вновь сыграют Бен Аффлек («Армагеддон», «Исчезнувшая»), Джон Бернтал («Король Ричард», «Форд против Феррари») и Дж. К. Симмонс («Ла-Ла Ленд»).

Новые кадры фильма «Расплата 2»

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Фото: Vanity Fair

Оригинал «Расплаты» рассказывал историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Однажды на его след нападает отдел по борьбе с преступностью министерства финансов.

Подробности сюжета второй части держатся в тайне, но известно, что в продолжении больше внимания будет уделено брату главного героя. Релиз фильма намечен на апрель 2025 года.