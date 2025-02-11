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Звезда «Эйфории» Зендея озвучит дочь Фионы и главного героя в «Шреке 5» – инсайдер

Звезда «Эйфории» Зендея озвучит дочь Фионы и главного героя в «Шреке 5» – инсайдер
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Актриса и модель Зендея, известная по роли Ру Беннетт в сериале «Эйфория», ведёт переговоры об участии в мультфильме «Шрек 5». В этом уверен инсайдер MyTimeToShineHello.

Зендея не раз говорила о своей любви к серии, так что её интерес к «Шреку» не вызывает удивления.

Я очень люблю «Шрека». Это ещё один фильм, который я могу посмотреть, когда у меня был тяжёлый день на работе.

Как утверждается, она сыграет дочь Фионы и Шрека — в предыдущих мультфильмах тройняшек (девочку и двух мальчиков) показывали лишь мельком, но теперь могут раскрыть их лучше.

«Шрек 5» должен выйти в кинотеатрах 23 декабря 2026 года.

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