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Джейсон Стэйтем сыграет главную роль в новом боевике от режиссёра «Выстрела в пустоту»

Джейсон Стэйтем сыграет главную роль в новом боевике от режиссёра «Выстрела в пустоту»
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В Сети появились подробности о новом фильме с участием Джейсона Стэйтема. Культовый актёр боевиков вновь исполнит главную роль в остросюжетном триллере — а режиссёром ленты, у которой пока нет названия, станет Рик Роман Во («Выстрел в пустоту», «Гренландия»).

Помимо Стэйтема, в съёмках примут участие Билл Найи («Реальная любовь», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»), Наоми Аки («Доктор Кто») и Дэниел Мэйс («Изгой-один», «Ограбление на Бейкер-Стрит»).

Что касается Джейсона, ему вновь предстоит примерить образ человека, которого преследуют призраки прошлого. К примеру, в «Пчеловоде» или предстоящем «Мастере» Стэйтем также играл бывшего бандита, который оставил опасную профессию ради спокойной жизни.

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