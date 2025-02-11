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Появились первый постер и логотип фильма «Мортал Комбат 2» — премьера в октябре

Появились первый постер и логотип фильма «Мортал Комбат 2» — премьера в октябре
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Создатели боевика «Мортал Комбат 2» по популярной серии игр-файтингов представили дебютный постер с Карлом Урбаном — он сыграет роль Джонни Кейджа.

Также «Мортал Комбат 2» обзавёлся официальным логотипом.

Фото: New Line Cinema

Фото: New Line Cinema

Помимо звезды «Пацанов» и «Хроник Риддика», в съёмках приняли участие многие актёры из первой части — Льюис Тан, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс и другие. Всего в ленте можно будет увидеть минимум 15 известных персонажей: от Кабала и Саб-Зиро до Нуб Сайбота и Кун Лао.

Премьера картины в мировом прокате состоится 24 октября 2025 года. Напомним, первую часть критики и зрители приняли смешанно, однако среди отзывов было также достаточно и положительных.

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