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Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж сыграет злодея в сериале «Декстер: Воскрешение»

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж сыграет злодея в сериале «Декстер: Воскрешение»
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Как сообщает издание Deadline, американский актёр Питер Динклэйдж нашёл себе важную роль в сериале «Декстер: Воскрешение». Звезда «Игры престолов» сыграет миллиардера по имени Леон Пратер, который на первый взгляд кажется филантропом, однако на самом деле скрывает некие тёмные тайны.

Интересно, что главу службы безопасности героя сыграет Ума Турман — ещё одна известная актриса. Именно её персонажа по имени Чарли нанимает миллиардер, потому что у неё уже был опыт в защите высокопоставленных лиц.

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл. Премьера продолжения состоится уже летом 2025-го.

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