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Турнир по Counter-Strike 2 в Кракове был отменён спустя несколько часов после анонса

Турнир по Counter-Strike 2 в Кракове был отменён спустя несколько часов после анонса
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Турнирный оператор PGL сообщил об отмене турнира по Counter-Strike 2 в Кракове, Польша. Информация появилась в социальных сетях организатора соревнований.

Сегодня, 11 февраля, PGL объявил о проведении чемпионата по CS2 в Кракове, однако спустя несколько часов организаторы опубликовали пост, в котором сообщили, что бронь была отклонена представителями стадиона TAURON Arena, где планировалось проведение соревнования.

По словам турнирного оператора, такое неожиданное решение партнёров связано с тем, что в это же время в городе будет проходить другой ивент. PGL выразил своё разочарование произошедшим, однако чемпионат, запланированный на период с 13 по 25 января 2027 года, не отменяется. Новое место проведения будет анонсировано вскоре.

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