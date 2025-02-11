Турнир по Counter-Strike 2 в Кракове был отменён спустя несколько часов после анонса

Турнирный оператор PGL сообщил об отмене турнира по Counter-Strike 2 в Кракове, Польша. Информация появилась в социальных сетях организатора соревнований.

Сегодня, 11 февраля, PGL объявил о проведении чемпионата по CS2 в Кракове, однако спустя несколько часов организаторы опубликовали пост, в котором сообщили, что бронь была отклонена представителями стадиона TAURON Arena, где планировалось проведение соревнования.

По словам турнирного оператора, такое неожиданное решение партнёров связано с тем, что в это же время в городе будет проходить другой ивент. PGL выразил своё разочарование произошедшим, однако чемпионат, запланированный на период с 13 по 25 января 2027 года, не отменяется. Новое место проведения будет анонсировано вскоре.