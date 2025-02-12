Актриса Эми Адамс сыграет в сериале «Мыс страха» от Apple вместе с Хавьером Бардемом

По данным издания Deadline, в сериале «Мыс страха», в котором сыграет Хавьер Бардем, одна из главных ролей достанется Эми Адамс.

В основу сюжета ляжет одноимённый роман Джона Д. МакДональда. История расскажет о счастливо женатых адвокатах Аманде и Стиве Боуденов, в жизнь которых надвигается буря, когда Макс Кейди, печально известный убийца из их прошлого, выходит из тюрьмы и решает отомстить.

Сценаристом и шоураннером выступит Ник Антоска, работавший над сериалом «Ганнибал».

В сезоне будет 10 эпизодов — разговоров о втором пока не было. Дату премьеры первого сезона тоже пока не называют, но это наверняка сделают уже скоро.