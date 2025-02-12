Удивлённая команда антигероев — на свежем кадре фильма «Громовержцы» от Marvel

Издание Empire опубликовало свежий кадр фильма «Громовержцы». На нём можно увидеть некоторых главных героев, которые с удивлённым лицом смотрят на что-то впереди них. На что именно, пока можно только гадать.

В интервью изданию Флоренс Пью, играющая роль Елены Беловой, заявила, что её героиня уже далеко не та, которая была раньше и в сериале «Соколиный глаз». Персонаж пережил много событий, и это сильно на нём сказалось.

Свежий кадр ленты

Фото: Empire

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Это некий аналог Отряда самоубийц, но только у Marvel. Особенно сильно отмечают важность Елены Беловой в сюжете. Она сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.