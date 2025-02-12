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Новый фильм Уэса Андерсона «Финикийская схема» выйдет 6 июня

Новый фильм Уэса Андерсона «Финикийская схема» выйдет 6 июня
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Зарубежные СМИ, включая Variety, сообщили, что премьера нового фильма Уэса Андерсона под названием «Финикийская схема» состоится в широком прокате 6 июня этого года. Ограниченный прокат стартует 30 мая.

Сюжет картины расскажет историю об одном из богатейших людей Европы, о его бизнесе и о его отношениях с дочерью. Других подробностей пока что нет. Фильм был снят в Германии совместно со студией Babelsberg.

Андерсон не только снял ленту, но и вместе с Романом Копполой написал её сценарий. Главные роли в фильме исполнили Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч и другие.

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