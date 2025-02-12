Вторая часть фильма «Злая» будет гораздо мрачнее и эмоциональнее оригинала

Певица Ариана Гранде, которая снялась в фильме «Злая: Сказка о ведьме Западе», рассказала, какой получится вторая часть картины, которая выступит продолжением.

По словам Гранде, помимо того, что картина будет более мрачной, она ещё сделает больший упор на эмоциональный окрас.

Ну, это что-то особенное. Это очень эмоционально. Я думаю, что второй фильм действительно воплощает безусловную любовь, прощение и дружбу. А ещё он более мрачный. Вам придётся подождать и увидеть совсем другое кино.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды.