Эксперты рассказали, что делать россиянам в случае взлома электронной почты

Центр цифровой экспертизы Роскачества рассказал «Газете.Ru» о самых эффективных способах защиты электронной почты и о том, как действовать жертвам киберпреступников.

По словам специалистов, обнаружив подозрительную активность в почте, нужно действовать оперативно. Если доступ к аккаунту не утерян, первым делом следует сменить пароль и завершить все активные сессии на других устройствах.

Если мошенники успели сменить пароль, нужно восстановить его с помощью кода из СМС на привязанный к почте номер, резервной почты, «Госуслуг» или службы поддержки.

Для предотвращения взлома электронной почты необходимо использовать сложный и уникальный пароль для почты, а ещё подключить двухфакторную аутентификацию.